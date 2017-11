Phara de Aguirre in '4x7': 'Hoe vreselijk is het om je kinderen op een boot te zetten, niet wetend of je ze ooit zal terugzien?'

Phara de Aguirre «Mijn vader, 90 is hij inmiddels, is in 1937 met twee van zijn broers geëvacueerd uit Spanje: de burgeroorlog woedde, en er zijn toen duizenden kinderen weggestuurd. Dat was niet alleen voor mijn vader en zijn broers een buitengewoon moeilijke ervaring, maar zeker ook voor mijn grootouders. Ik ben zelf moeder van vier kinderen, en ik heb vaak nagedacht over hoe vreselijk het voor mijn oma moet zijn geweest om haar drie zoons, kleine jongetjes toen nog, op een boot te zetten. Niet wetend wanneer ze hen ooit zou terugzien, óf ze hen ooit zou terugzien zelfs. Aan haar heb ik het nooit meer kunnen vragen, dus daarom dacht ik: ‘Waarom vraag ik het eens niet aan een moeder van nú?’»

HUMO Dus dat heb je voor ‘4x7’ gedaan?