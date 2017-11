Voor de goeie orde: ‘Gek of geniaal’ was vele manen geleden een geestige ‘Man bijt hond’-rubriek met Jonas Geirnaert en Jelle De Beule; ‘Gek en geniaal’ is een nieuwe, vierdelige Canvas-reeks waarin acht psychose-gevoelige mensen worden gekoppeld aan telkens één gerenommeerde muzikant, kunstenaar of schrijver. Rick de Leeuw, bijvoorbeeld.