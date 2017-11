'Tempel': Duitse thrillerserie én een geslaagde en bijwijlen bikkelharde milieuschets

SERIE Ook niet slecht: ‘Tempel’, een zesdelige Duitse thriller over een ex-bokser die de strijd aanbindt met de immobiliënmaffia die hem uit zijn huis wil zetten, en daardoor weer in de onderwereld dreigt te worden getrokken waarin hij vroeger verkeerde. Dat het gegeven niet geweldig origineel is, zien wij voor één keer grootmoedig door de vingers: Ken Duken maakt indruk in de hoofdrol, het tempo zit er – ook dankzij een paar nevenplots – flink in, en daarnaast is ‘Tempel’ een geslaagde en bijwijlen bikkelharde milieuschets. U leert bijvoorbeeld alles over de betere achterbuurten in Berlijn. Handig voor uw volgende citytrip!