'She's Gotta Have It': remake van Spike Lees debuut uit 1986 in 10 delen

SERIE Met voorop ‘She’s Gotta Have It’, een remake van Spike Lees film uit 1986. Dertig jaar geleden had Lee maar twee weken en een aalmoes van 175.000 dollar nodig om zijn debuut te draaien, maar ‘She’s Gotta Have It’ – over een jonge zwarte New Yorkse artieste die haar werk en haar ingewikkelde liefdesleven in balans probeert te houden – groeide uit tot één van de belangrijkste en invloedrijkste films van de jaren 80, zeker voor de zwarte cinema. Van Netflix kreeg de regisseur tien afleveringen en ongetwijfeld veel meer geld om zijn kunstje over te doen in het New York van vandaag.