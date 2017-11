'The Sinner': Jessica Biel als messenmoordenares met een haperend motief

SERIE Deze achtdelige miniserie gaat over Cora Tannetti, een ogenschijnlijk gelukkig getrouwde vrouw en moeder van een jonge zoon die op een zonovergoten dagje plotseling een vreemde neersteekt. Een duidelijke aanleiding of motief zijn er niet, en Tannetti zelf kan niet uitleggen waarom ze het gedaan heeft. Een rechercheur (Bill Pullman) moet uitzoeken wat haar precies bezield heeft en diep in haar verleden en haar psyche graven. ‘The Sinner’ kreeg in de VS bijzonder goeie kritieken. En, niet onbelangrijk als u er acht uur van uw tijd in wilt stoppen: ook de ontknoping werd erg goed onthaald.