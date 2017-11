Weirdmeister Charlie Kaufman schonk ons als scenarist ontregelend moois als ‘Adaptation’, ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ en ‘Synecdoche, New York’, maar misschien wel zijn meest bizarre werk is deze uit 2015 daterende tragikomische stop-motionpoppenfilm (yep, u leest het goed) over een man die na een lezing in een hotel een fling beleeft met een aanbidster.