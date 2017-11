Het nieuwe seizoen van 'Belga Sport' trapt af met het F1-team Onyx-Moneytron van beursgoeroe Van Rossem

Blijkbaar waren de kijkcijfers voor het eerste seizoen beter dan de nogal wisselvallige kwaliteit, want Telenet heeft het licht op groen gezet voor een tweede reeks van ‘Belga Sport’.

Vanaf 24 november op Play More

SPORT Daarin wordt deze week één van de meer kleurrijke verhalen in het sowieso al niet echt saaie leven van Jean-Pierre Van Rossem uitgespit: de Onyx-Moneytron-periode, toen de zelfverklaarde beursgoeroe eind jaren 80 een formule 1-ploeg uit de grond stampte. Hij pompte zijn geld in het kleine Britse formule 3000-team Onyx, veroverde onder de naam Onyx-Moneytron een stekje bij de grote jongens en beloofde bij de start van het seizoen in 1989 zelfs podiumplaatsen. Dat lukte ook, alleen bleek het succes van korte duur.