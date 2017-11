ACTIE De recensies en bezoekcijfers in Europa waren prima, maar Amerikaans distributeur Harvey Weinstein (jawel) kreeg het benauwd bij het brute geweld en de nihilistische toon van de prent. Toen Bong weigerde er een halfuur uit te knippen, veroordeelde Weinstein zijn film tot een limited release. De hond. ‘Snowpiercer’ is een razend spannende, beenharde brok cinema, die weliswaar de structuur van een mainstreamactiefilm heeft, maar hardnekkig weigert om volgens de regels te spelen. Schrik dus niet als een hoofdpersonage halverwege het loodje legt, de held plots niet zo sympathiek blijkt, of Tilda Swinton een liedje begint te zingen. Een waanzinnig creatieve, eigenzinnige film waarin het verrassingen regent!