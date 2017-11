'Displaced': universeel verhaal over het gevoel nergens thuis te horen

ACTUA Zo’n meedogenloos portret van de stad schetst Antwerpenaar Volkan Üce niet, maar er sijpelt wel iets van door in zijn documentaire ‘Displaced’. Daarin volgt hij Sinan, Sule, Orhan en Bahar, vier jonge Belgische en Nederlandse Turken die naar Istanbul zijn uitgeweken. Ze zijn hoogopgeleid en ambitieus, maar botsten op onze arbeidsmarkt keer op keer op een muur van vooroordelen. In de bruisende metropool aan de Bosporus hopen ze verlost te zijn van hun statuut van tweederangsburgers. De realiteit draait anders uit. Hun accent en zelfs hun manier van wandelen verraden hun anders-zijn. De droom om in Istanbul in de massa te kunnen opgaan blijkt een mythe. ‘‘Displaced’ is géén louter Turks verhaal,’ benadrukt Üce. ‘Het is een universeel verhaal over het gevoel nergens thuis te horen.’ Die ontheemding wordt nog versterkt door de gevoelige soundtrack van Tindersticks-toetsenist David Boulter.