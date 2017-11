'Gomorra': 'Bij de maffia zie je de vrouwen pas als alle mannen vermoord zijn'

In 2006 legde Roberto Saviano de werking van de Napolitaanse maffia bloot met zijn schokkende bestseller ‘Gomorra’. Sinds 2014 doet hij hetzelfde in de gelijknamige tv-reeks, die is gebaseerd op waargebeurde verhalen. De serie is inmiddels aan haar derde seizoen toe, en Cristina Donadio kruipt opnieuw in de grauwe huid van Scianel, een Napolitaanse maffiabazin die niet moet onderdoen voor haar mannelijke concurrenten.