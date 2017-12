Zoë Tapper in 'Safe House': 'Ik ben op een blauwe maandag nog een vampier geweest'

In het tweede seizoen wordt het leven van een koppel, dat in Noord-Wales een zeilschool uitbaat, overhoopgegooid door een reeks ontvoeringen. Zoë Tapper speelt de vriendin van een ex-politieman die ook geobsedeerd raakt door het dossier.

ZOË TAPPER «‘Safe House’ is een psychologische thriller met een ontzettend macabere plot. Een seriemoordenaar heeft een aantal vrouwen ontvoerd om ze als lokaas te gebruiken voor hun echtgenoten. Als de zaak steeds meer media-aandacht krijgt, kan Tom Brook, een ex-politieman die samen met mijn personage Sam een zeilschool heeft, niet langer passief toekijken. De gewelddadige ontvoeringen doen hem namelijk denken aan een zaak die de politie een aantal jaar geleden opgelost dacht te hebben. Tom vermoedt dat er een copycat aan het werk is en besluit tot de actie over te gaan. Sam ziet het met lede ogen aan, maar naarmate het verhaal vordert, raakt ze zelf steeds meer betrokken bij de zaak. Met verstrekkende gevolgen.»