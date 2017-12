De naam Stephen King is doorgaans synoniem met horror, maar een paar van de beste King-verfilmingen (‘The Shawshank Redemption’, ‘Stand by Me’) vallen buiten dat genre.

DRAMA Zo ook ‘Dolores Claiborne’, een authentiek vrouwenportret van Taylor Hackford met een ijzersterke Kathy Bates in de hoofdrol. Wanneer een rijke weduwe in mysterieuze omstandigheden sterft, is haar huishoudster Dolores verdachte nummer één. Dolores’ dochter (Jennifer Jason Leigh) keert dik tegen haar zin terug naar huis om te helpen, en zo komen er uiteraard heel wat herinneringen naar boven. Tijdens het laatste halfuur wordt de plot iets te bombastisch, maar Hackford zorgt ervoor dat ze geloofwaardig blijven. De indrukwekkende acteurs en de elegante visuele stijl, maken er een niet te missen King-adaptatie van.