'Russia with Simon Reeve': het land van hackers, sledehonden en ice road truckers

ACTUA In de driedelige reeks ‘Russia with Simon Reeve’ doorkruist de door een uiterst doortastende reismicrobe gebeten avonturier Simon Reeve het grootste land ter wereld van oost naar west, van het schiereiland Kamtsjatka tot Sint-Petersburg. Tijdens zijn reis vangen we een glimp op van het minder bekende Rusland. Van de ongerepte, grotendeels met permafrost bedekte autonome republiek Jakoetië, bijvoorbeeld. Hier maakt Simon kennis met Alexei en Galina, rendierherders die domicilie houden in een knus aangeklede joert en elke dag temperaturen tot 30 graden onder nul trotseren. De tijd lijkt hier, honderd jaar na de Russische Revolutie, wel stilgestaan te hebben. ‘Russia with Simon Reeve’ toont niet het Rusland van de trollenlegers of de geheime hackerscollectieven, wél van de sledehonden en de ice road truckers.