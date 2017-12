'Crazy Ex-Girlfriend – Seizoen 2': niet voor één gat te vangen

SERIE Voor wie het eerste seizoen nog niet zag: Rebecca Bunch laat haar job in New York schieten om in L.A. de liefde van haar leven op te zoeken. Alleen is die Josh Chan weinig meer dan een jeugdliefje en is hij haar zo goed als vergeten, dus moet Rebecca op slinkse wijze zijn leven binnendringen. Dat zorgt voor grappige toestanden, maar gaandeweg wordt ‘Crazy Ex-Girlfriend’ ook een ontroerend portret van een vrouw met psychische problemen, die zo hunkert naar liefde dat ze relaties verzint of stalkinggedrag gaat vertonen. O ja, en in elke aflevering barst de cast een paar keer in zang en dans uit, voor muzikale intermezzo’s met titels als ‘Sexy French Depression’. Niet voor één gat te vangen dus, maar als u gecharmeerd raakte door ‘The Good Place’, zet dan ‘Crazy Ex-Girlfriend’ zeker op uw lijstje must-sees voor de donkere avonden.