'Dark': mogelijk een goeie opvolger voor het straks aflopende 'Tabula rasa'

Een jaar geleden kondigde Netflix aan dat het meer zou inzetten op Europese (co)producties, en de streaminggigant laat er geen gras over groeien: sindsdien kregen we al Britse, Spaanse en Italiaanse reeksen, pas nog werd aangekondigd dat de Eén-serie ‘Undercover’ aangekocht is, en deze week maakt de eerste Duitse Netflix original zijn debuut.