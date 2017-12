'Saving Capitalism': een mooi portret van een belangrijke opiniemaker

DOCU In ‘Saving Capitalism’ volgen we Reich op de promotietournee van zijn gelijknamige boek. We zien hem speechen op scholen, universiteiten en in boekhandels (de man is een begenadigd spreker), maar ook met voor- en tegenstanders in discussie gaan over zijn stokpaardjes: de toenemende ongelijkheid in de samenleving, de politieke agenda die door lobbyisten voor het grote geld wordt bepaald en niet door de kiezer, en de schrijnende vaststelling dat ook hardwerkende mensen vaak nauwelijks nog de eindjes aan elkaar kunnen knopen (‘iets wat niet zou mogen in het rijkste land ter wereld’). Een mooi portret van een (ex-)politicus zoals de wereld er méér zou kunnen gebruiken.