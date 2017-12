'Cars 3': ook auto's worden genadeloos ingehaald door een nieuwe, meer flitsende generatie

FILM Intussen komt Bliksem McQueen, die rode raceauto, niet langer in aanmerking om het tot vluchtauto in pakweg ‘Baby Driver’ te schoppen – zien we daar een roestvlekje, Bliksem? Blijkt dat ook auto’s genadeloos ingehaald worden door een nieuwe, meer flitsende generatie. En dat mag u hier gerust letterlijk nemen. Het is meteen ook de basis van een solide verhaal, één waarin je – voor ’t eerst in de Cars-franchise – liefde voelt voor het onderwerp én voor de stiel van het animatiefilms maken.