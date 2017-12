Adriaan Van den Hoof over 'Sorry voor alles': 'De mensen denken: die zijn we kwijt. Die gaat nu in Amerika wonen'

Meer verrassingen! Kierewietere uitdagingen! Naïevere kandidaten! In zijn tweede seizoen waagt ‘ Sorry voor alles ’ – daartoe aangespoord door een in Amerika gewonnen Emmy Award – zich waar geen verborgencameraprogramma ooit voorging. Het wordt ook een pop-upprogramma: nu vier afleveringen, de rest wordt sporadisch over 2018 uitgestrooid.

Adriaan Van den Hoof (presentator) «We hebben lang nagedacht: hoe kunnen we de mensen opnieuw verrassen? Wannes Deleu, onze nieuwe eindredacteur, legde de lat hoog. Bij de zotste, meest gewaagde ideeën zei hij met een uitgestreken gezicht: ‘Perfect. Dat doen we.’ Núl zelfcensuur: in al mijn tijd bij de televisie heb ik dat nog nooit meegemaakt.

»Vorig jaar waren alle kandidaten geselecteerd nadat ze zich hadden aangemeld om aan ‘een televisieprogramma’ mee te doen. Nu pasten we voor elke aflevering een andere selectiemethode toe. Ik heb bijvoorbeeld – dat zie je in de trailer – op straat zomaar tegen iemand gezegd: ‘Hier is een camera. Zie dat je ons betrapt.’»

HUMO En?

Van den Hoof «Dat kan ik nog niet verklappen. Maar we hebben echt zotte dingen uitgehaald, waarbij ik, toen ik de beelden achteraf zag, heb uitgeroepen: ‘Het kán toch niet dat die mens dat niet doorheeft?!’ Soms zeggen ze: ‘Mja, ’t was een beetje een rare maand. Maar mijn leven is sowieso al redelijk speciaal.’ Die hardnekkige verwondering is toch heerlijk?»

HUMO Is jullie Emmy heelhuids in België aangekomen?

Van den Hoof (lacht) «Ja. Vooraf vroegen we ons af: ‘Kan zo’n beeldje wel in de handbagage?’ Dat kon. Maar toen we in de luchthaven, op vraag van de douanebeambte, onze koffer openden, stond er in een mum van tijd twintig man rond te kwijlen.»

HUMO Vanaf heden kan het enkel nog bergaf?

Van den Hoof «Nee, het is net een extra stimulans. Pas op: met eenzelfde programma kun je geen twee Emmy’s winnen. Dus heb ik met Kamiel (De Bruyne, de bedenker van ‘Sorry voor alles’, red.) al afgesproken dat we binnenkort iets nieuws bedenken, zodat we nog eens naar Amerika kunnen.

»Ik moet opletten wat ik zeg. Sinds de winst word ik op straat vaak aangesproken met: ‘Proficiat! Maar, euh... blijf je nog wel in Lier?’ Je ziet de mensen denken: ‘Ja, die zijn we kwijt. Die gaat in Amerika wonen.’ (lacht)»

HUMO Heeft het succes van het eerste seizoen nog andere neveneffecten?

Van den Hoof «We krijgen vreemde vragen binnen: ‘Mijn man is een echte smeerlap. Zorgen jullie ervoor dat hij eens goed met zijn bakkes tegen de muur loopt?’ Terwijl het de bedoeling is dat het feestelijk en luchtig blijft, niet dat we het leven van de mensen naar de vaantjes helpen.»