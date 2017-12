Annemie Struyf over 'Chez Annemie': 'Op zoek naar de verhalen áchter de verhalen'

Annemie Struyf «Ik heb in mijn periode in Zuid-Frankrijk allerlei interessante mensen ontmoet, onder wie een Amerikaans koppel dat een weekend op vakantie was in de Lot-et-Garonne. Die mensen zijn er instant verliefd geworden op een schitterend 13de-eeuws landhuis op een heuvel, dat ik kende omdat ik bevriend was met de vorige eigenaars. Pech Gris heet het, wat oud-Frans is voor ‘grijze heuvel’: ’s ochtends hangt er vaak een heel mooie mist rond. In een bevlieging hebben die Amerikanen datzelfde weekend nog het huis gekocht – ’t zijn heel rijke mensen, met topjobs in Genève. ‘Kijk,’ hebben ze mij gezegd, ‘wij hebben het nu wel gekocht, maar we zullen minstens een jaar moeten nadenken wat we er precies mee doen. Wil jij niet een jaar lang huisbewaarder spelen?’ Een fantastisch aanbod, natuurlijk: ik mocht er feestjes geven en vrienden uitnodigen zoveel ik wilde, zolang er gedurende een jaar maar geregeld iemand verbleef. Toen kwam ik op een idee: wat als ik nu eens de hoofdpersonages uit de meest beklijvende afleveringen van mijn reeks ‘Via Annemie’ uitnodig in Pech Gris, en voor de camera gesprekken met hen voer over hun leven sinds die reportage? Met een aantal van hen had ik een persoonlijke band ontwikkeld; ik wist dat er onder hun verhaal nog een tweede en soms zelfs een derde verhaal schuilging. Dat wilde ik naar boven zien te krijgen in die bijzondere omgeving.»

HUMO In de eerste aflevering komt Leena op bezoek, de jonge verpleegster met wie je voor ‘Via Annemie’ een week op een palliatieve afdeling hebt gewerkt.