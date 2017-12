HANS CHRISTIAN STORRØSTEN «In Scandinavië zijn we de stempel ‘nordic noir’ een beetje beu: het lijkt wel alsof we aan de lopende band dezelfde series produceren. Daarom heb ik alle klassiekers bestudeerd voor ik aan mijn eigen verhaal begon. Zo wist ik goed wat er al bestond, en vooral: wat nog niet. ‘Monster’ is in meerdere opzichten anders dan ‘The Killing’ of ‘The Bridge’. Het verhaal vindt niet plaats in een stad, maar in het noorden van Noorwegen, aan de grens met Rusland. De focus ligt ook meer op de karakters dan op de plot. De twee hoofdpersonages zijn in extreme mate betrokken in de zaak. De moeder van agente Hedda Hersoug (gespeeld door Ingvild Holthe Bygdnes, red.) is dertig jaar geleden verdwenen en de nieuwe moordzaak heeft daar iets mee te maken. Maar Joel Dreyer (Jakob Oftebro, uit onder meer ‘The Bridge’ en ‘Kon-Tiki’, red.), een ervaren detective uit het zuiden, begaat tijdens het onderzoek enkele fouten die hij wil verdoezelen.»