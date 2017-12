Kinderen van de collaboratie: 'Vlaanderen heeft de Holocaust lang onder de mat geveegd'

Geert Clerbout (eindredacteur) «Het was zeker de indringendste aflevering om te maken. We wisten vooraf dat het slot rond erfschuld zou draaien: hoe ga je om met de wetenschap dat je ouders met het naziregime hebben samengewerkt? Gaandeweg is dat thema alsmaar belangrijker geworden, omdat we uit onze gesprekken met experts geleerd hebben dat Vlaanderen de Holocaust lang onder de mat heeft geveegd. Dat er na de Tweede Wereldoorlog niet over werd gesproken in de gezinnen van collaborateurs, valt nog te begrijpen, maar ook daarbuiten was het tot ver in de jaren 80 geen thema. Vooral omdat de sfeer in Vlaanderen zo gepolariseerd was door de collaboratie en de repressie. Een kantelpunt was de uitzending van de miniserie ‘Holocaust’ in 1978, met Meryl Streep in de hoofdrol: daar hebben bijna twee miljoen mensen naar gekeken, een gigantisch cijfer. Daarna heeft ‘Panorama’ een documentaire gemaakt over de Jodenvervolging in België, en vanaf toen is het echt beginnen doordringen.

»In deze aflevering tonen we ook hoe Vlaanderen na WO II met het onderwerp is omgegaan, maar dan door de ogen van die kinderen. En allemaal zeggen ze: ‘Wij wisten daar niets van, er is thuis nooit over gesproken.’ Pas als ze op school over de Holocaust hoorden, of alleen gingen wonen en buiten die cocon kwamen, begon het thema bij hen te leven. Slechts één iemand heeft zijn vader – een SS’er tijdens de oorlog – de vraag gesteld of hij ervan wist. En die zei: ‘Pas toen ik in de gevangenis zat, heb ik ervan gehoord.’ Dat vond die persoon heel moeilijk om te geloven en te aanvaarden.»