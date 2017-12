Het tweede sezizoen van 'The Crown' wordt veel gedurfder dan het eerste

SERIE Het eerste seizoen ging vooral over de turbulente periode waarin ze aan de macht kwam en de moeite die ze had om haar plaats te vinden in het Britse bestel, deze nieuwe reeks richt het vizier meer binnenskamers en zet haar krakende huwelijk met prins Philip centraal. Terwijl ‘The Crown’ vorig jaar soms wat zielloos was, sleept scenarist Peter Morgan je nu van bij het begin mee in het leven en hoofd van de vorstin. De uitwerking is ook veel gedurfder: het seizoen begint met een gesprek tussen Elizabeth en Philip op een boot, en twee afleveringen later zie je dezelfde scène opnieuw, alleen krijgen de dialogen door alles wat intussen gebeurd is een heel andere betekenis. Geen idee wat ze er in Buckingham Palace van vinden, maar wij zijn alvast fan.