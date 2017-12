'Voyeur': een wetenschappelijke studie of toch vuile manieren?

DOCU Gerald Foos koopt in de jaren 60 een motel in het stadje Aurora en begint vanuit een zolderkamertje al zijn gasten te begluren. Jarenlang houdt hij nauwgezet alles bij, als een pervert in een laboratoriumjas, tot hij begin jaren 80 zijn ‘onderzoek’ uit de doeken doet aan Talese. Die gaat Foos interviewen en volgt hem zelfs naar zijn gluurkamertje. In 2016 schrijft Talese alles neer in een artikel voor ‘The New Yorker’, waarna een discussie losbarst over Foos’ losse moraal én de bedenkelijke deontologie van de journalist. ‘Voyeur’ brengt de twee hoofdrolspelers samen, laat ze uitgebreid aan het woord en toont hoe ze zichzelf goedpraten: Foos houdt vol dat hij aan een wetenschappelijke studie werkte (waarvan de voornaamste conclusie lijkt te zijn dat mensen in motelkamers van alles doen), Talese wou gewoon zijn verhaal maken.