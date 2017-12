SERIE Al is het maar omdat de misdadiger ditmaal de rechercheur zelf is: Alex Lento, een foute flik die graag de regels ombuigt in zijn eigen voordeel. Als hij per ongeluk een collega doodschiet, besluit hij zijn leven te beteren, maar een maffiabaas wil hem niet zomaar laten gaan en bedreigt zijn gezin. Daarop moet Alex nog één keer het recht in eigen handen nemen, in deze potige Scandinavische variant op ‘The Shield’.