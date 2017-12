FILM Die komt bovendien in gelijke delen humor en drama, en doet je tegelijk grijnzen en grienen. Tien jaar geleden, toen de twee elkaar nog maar enkele maanden kenden, liep Emily een infectie op die haar meesleurde in een diepe coma. Toen besefte Kumail dat hij haar nooit meer wilde laten gaan. De betoverende Zoe Kazan kruipt in de huid van Emily, en Kumail toont dat hij naast een uitstekend komiek ook een voortreffelijke acteur is.