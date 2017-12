'L'amant double': een driehoeksverhouding van heb ik je daar

FILM Na enkele sessies valt Chloé (Marine Vacth) als een blok voor haar therapeut Paul Meyer (Jérémie Renier), en hij valt minstens even hard terug. Wanneer ze later een man opmerkt die wel érg hard op Paul lijkt, ontspint zich een driehoeksverhouding van heb ik je daar. Zowel de mentale als de fysieke interacties verkennen ongekende dieptes en terwijl ongeconcentreerde kijkers zich misschien in een softpornofilm wanen, weeft Ozon knipoogjes naar de thrillers van Hitchcock en de body horror van David Cronenberg door zijn manipulatiemeesterwerk.