'Burning Out': ook dokters zijn niet immuun voor de ziekte

ACTUA De Luikse regisseur Jérôme Le Maire behoort alvast tot het kamp van de believers. Geïnspireerd door het boek ‘Global Burn-out’ van filosoof Pascal Chabot volgde hij voor zijn documentaire ‘Burning Out’ twee jaar lang een team chirurgen in het gerenommeerde Saint-Louisziekenhuis in Parijs. Ook dokters, stelde hij vast, zijn niet immuun voor burn-outs. Verspreid over veertien operatiezalen voeren de chirurgen zestig tot tachtig ingrepen per dag uit. Van de strakke planning mag in geen geval afgeweken worden, want ook in Parijs geldt: ‘Time is money.’ Resultaat op de werkvloer: nul punten voor sfeer en gezelligheid. ‘Burning Out’ toont onverbloemd de diepe ontevredenheid bij het ziekenhuispersoneel, van hoogoplopende discussies tot spectaculaire inzinkingen. Toch is de film hoopgevend. De dokters en de verplegers vormen gaandeweg een front om de directie duidelijk te maken dat maximale efficiëntie geen zaligmakend begrip is.