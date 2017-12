DRAMA De verontwaardiging over het misbruik zit in heel de film verweven, maar slechts één keer expliciet, in een woedende monoloog van Mark Ruffalo. Voorts zien we een kalme, methodische jacht op de feiten – telefoontjes, voorzichtige gesprekken met slachtoffers en frustrerende pogingen om door te dringen tot de hogere echelons van de kerk. Geen opzichtige visuele stijl, geen bombast, geen sentiment. En die aanpak werkt. ‘Spotlight’ is een meeslepende ‘All the President’s Men’ voor het nieuwe millennium, die niet alleen het misbruik aan de kaak stelt, maar ook een lans breekt voor goede onderzoeksjournalistiek.