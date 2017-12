Ayco Duyster presenteert de 'Belpop 100': 'Laat de fans van Christoff maar komen!'

’t Is belpopweek op Radio 1: het zou de komende dagen dus zomaar kunnen dat u ‘Someday Cindy’ van The Romans , ‘Bicycle Called Love’ van Nemo of ‘Tragedy for You’ van Front 242 hoort voorbijkomen. Het klapstuk krijgt zaterdag tussen negen en zes zijn beslag in ‘Belpop 100’, een countdown van de honderd beste Belgische pop- en rocknummers volgens de luisteraars.

Ayco Duyster (presentatrice, samen met Evert Venema) «‘Belpop 100’ heette tot vorig jaar nog ‘100 op 1’, maar die titel hebben we overboord gegooid. We wilden duidelijk het verschil aangeven met de ‘De Lage Landenlijst’, waarin wordt gefocust op Nederlandstalige, veelal kleinkunstachtige muziek. De ‘Belpop 100’ gaat in principe over pop- en rockmuziek, strikt Belgisch maar in alle denkbare talen. Al zullen we het uiteraard óók accepteren als de luisteraars ‘Twee meisjes’ van Raymond of ‘Ploegsteert’ van Het Zesde Metaal erin stemmen.»

HUMO Wat als de fans van Christoff campagne gaan voeren voor ‘Zeven zonden’, zoals die jongens die ‘Africa’ van Toto in ‘De Tijdloze’ van Studio Brussel hopen te krijgen?

Duyster (lacht) «Wij zijn geen stijlfascisten, maar ik denk dat er genoeg andere zenders zijn waar de liefhebbers van het oeuvre van Christoff hun ei kwijt kunnen. Al is zo’n initiatief natuurlijk wel gratis reclame – dat was het lang geleden (in 1998, red.) ook al toen er campagne werd gevoerd om André van Duins ‘Er staat een paard in de gang’ in ‘De Tijdloze’ op één te krijgen.»

HUMO Hoe zou jouw persoonlijke top drie eruitzien?

Duyster «Dat wisselt, maar vandaag kies ik voor ‘Papaoutai’. Ik word altijd blij wanneer ik dat nummer op de radio hoor, ondanks de gevoelige thematiek. Knap ook dat Stromae tot ver buiten de landsgrenzen furore heeft gemaakt: niet veel Belgen kunnen dat zeggen.»

HUMO Wat staat er op twee en drie?

Duyster «‘Synrise’ van Goose: quasi volledig instrumentaal, maar wel heel goed. ’t Is ook een ‘strategische’ keuze: van de klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90 verwacht ik dat ze het sowieso goed zullen doen; dit is één van die nieuwere belpopklassiekers die wel een zetje kunnen gebruiken.

»Drie is ‘Conversation Intercom’ van Soulwax. Een band waar je niet omheen kunt, en toch hebben ze nooit in de ‘100 op 1’ gestaan. Ik zou zeggen: laat dit een warme oproep zijn om ze nu wel een plek te geven in de ‘Belpop 100’. Stemmen kan nog tot vrijdagavond!»