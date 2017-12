Een grote leegte op de buis: Luc Bomans verdwijnt uit 'Thuis'

Ja, dat was hij. Neem nu zijn liefdesleven: Luc is altijd een man geweest die in zijn relaties trouw, tederheid en standvastigheid cultiveerde. Het is natuurlijk wel waar dat hij aanvankelijk samen was met Rosa, en haar vervolgens inruilde voor Leontien, zijn bazin. Dat hij daarna Simonne van zijn broer jatte, en – toen die toch weer terugkeerde naar Frank – haar verkrachtte. Dat hij Leontien bedroog met Isabelle. En met Marie. Dat hij, toen de vrouwen even op waren, weer iets met Rosa begon. En dat hij het uiteindelijk aanlegde met Julia. Maar dat kenmerkt natuurlijk de ware held: ook voor hem ligt het rechte pad er weleens te modderig bij.

In een door kilte en opportunisme gedefinieerde samenleving was Luc iemand die warmte bracht, en de mensen in zijn omgeving het gevoel gaf dat ze het wáárd waren om te leven. Tenzij ze grondig op zijn systeem werkten, natuurlijk – dan vermoordde hij ze. Maar ook dat viel uiteindelijk wel mee. Drie doden op zijn geweten in 21 jaar, waarvan slechts één ongeboren baby: dat is niet zó’n desastreus gemiddelde.