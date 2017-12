CAZ, VRIJDAG 15 DECEMBER, 20.40

KOMEDIE Jonah Hill en Emma Stone begonnen hun carrière in deze geinige stonerkomedie uit de stal van Judd Apatow. Zoals alle films van Apatow en co. duurt ook deze een kwartier te lang, maar hij heeft het hart op de juiste plaats en is goed voor minstens drie keer de slappe lach.