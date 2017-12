Dragomir Mrsic, de bedenker én hoofdrolspeler van 'Alex' zat zelf jarenlang in de cel

Mrsic worstelt zelf met een verleden als crimineel: 25 jaar geleden hielden Mrsic en twee vrienden in Stockholm een geldtransport tegen en overmeesterden de twee bewakers. Opbrengst: zo’n 80 miljoen euro. Mrsic reisde zeven jaar de wereld rond voor hij gearresteerd werd. In de gevangenis besliste hij om zijn leven om te gooien en acteur te worden. Sindsdien is hij enkel nog op het scherm de slechterik: in de Zweedse hitfilm ‘Snabba Cash’, in de Tom Cruise-blockbuster ‘Edge of Tomorrow’ en nu dus in ‘Alex’.