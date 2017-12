'Black Swan': bedeesde ballerina wordt tot waanzin gedreven

DRAMA Aronofsky is immers de man van intense koortsdromen als ‘Requiem for a Dream’ en deze ‘Black Swan’. Natalie Portman won een Oscar voor haar rol als Nina, een bedeesde ballerina die de hoofdrol mag dansen in ‘Het zwanenmeer’. Daarvoor moet ze de zwarte zwaan in zichzelf naar boven halen – haar verleidelijke, seksuele kant – en die inspanning dreigt haar de waanzin in te duwen. Gaandeweg laat Aronofsky de werkelijkheid los om steeds verder weg te glijden in Nina’s hallucinaties. Dat levert groteske, maar vaak ook razend spannende scènes op, aan zo’n hoog tempo afgevuurd dat je ademloos achterblijft.