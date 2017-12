'George Best: All by Himself': het tragische levensverhaal van de virtuoze balkunstenaar

PORTRET Twee jaar later maakte Best zijn debuut op Old Trafford. In het boerenjaar 1968 won hij met Manchester United de Europacup én ontving hij de prestigieuze Ballon d’Or, de trofee voor de beste Europese speler van het jaar. Hij was toen amper 22. Het Verenigd Koninkrijk had er naast The Beatles een onbetwiste superster bij. De BBC-documentaire ‘George Best: All by Himself’ schetst aan de hand van een berg archiefmateriaal en anekdotes het tragische levensverhaal van de virtuoze balkunstenaar, die zijn veelbelovende carrière eigenhandig om zeep hielp. Best had namelijk twee notoire zwakke plekken: drank en vrouwen. De tabloids smúlden van zijn dronken escapades en stormachtige romantische avonturen. In zijn fluwelen traptechniek was al gauw geen hond meer geïnteresseerd. Volledig lam gezopen en tragisch weggedeemsterd legde George Best in 2005 finaal het loodje.