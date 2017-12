'Het jaaroverzicht 2017': wéér veel gebeurd

HUMO Er is vast weer ‘waanzinnig veel gebeurd’ dit jaar?

Pascal Seynhaeve (eindredacteur ‘Het jaaroverzicht’) «Het is een geweldig cliché, maar dat klopt. We werken met een team aan het jaaroverzicht, en dat is geen overbodige luxe: er is zovéél, ook online. ’s Nachts schiet ik weleens wakker terwijl er beelden van het afgelopen jaar over mijn netvlies rollen. Ik krijg er zo stilaan een punthoofd van. En ik bid vooral dat er nu niets groots meer gebeurt, waardoor we alles zouden moeten omgooien.»

HUMO Pakken jullie het chronologisch aan?

Seynhaeve «Neen, we werken met thema’s. Het wordt ook niet louter een oplijsting van wat er is gebeurd. We willen absoluut vermijden dat we de kijker platslaan met al het nieuws. We willen inzicht, betrokkenheid en emotie. Daarom laten we een paar van onze experts – Rudi Vranckx, bijvoorbeeld, en Björn Soenens – aan het woord, en blikken vier figuren uit de actualiteit terug op hun jaar: Lynn Wesenbeek, Theo Francken, Dalilla Hermans en Ali Akyil, de vader van het Belgische slachtoffer bij de aanslag in Istanbul.»

HUMO Zetten we ons alvast schrap voor een vers aangebroken blik Forse Meningen?

Seynhaeve «Neen, wees gerust: de experts zijn er om helderheid te scheppen – helderheid die je niet krijgt zolang je nog met je neus op de feiten zit. En de betrokkenen, die vragen we om introspectie en beschouwing.»

HUMO Een jaaroverzicht is niet zelden een langgerekte oefening in ellende.

Seynhaeve «Ja, dat hoor ik geregeld: ‘Het wordt weer allemaal kommer en kwel, zeker?’ Natuurlijk kunnen we niet om de narigheid heen, maar we hebben er bewust op gelet om ook te tonen wat dit jaar wél goed ging. Dat er grenzen gesteld worden, bijvoorbeeld – aan dierenmishandeling, aan seksuele intimidatie, aan de mandatencultuur bij politici.»

HUMO Wat heeft jou in 2017 het meest geraakt?

Seynhaeve «Die vraag hebben we ons met het hele team gesteld. Wat telkens weer terugkwam, was het filmpje met Robert Kelly, de Amerikaanse politieke analist die, live op de BBC, in zijn werkkamer een ernstig exposé gaf over de verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Korea, toen zijn twee jonge kinderen plots de kamer binnenkwamen. Waarop zijn vrouw hen vliegensvlug uit het beeld evacueerde (lacht). We hebben Martine Tanghe, die ‘Het jaaroverzicht’ aan elkaar praat, met Kelly laten skypen. Na dat voorval was hij ervan overtuigd dat de BBC nooit nog een beroep op hem zou doen. Maar kijk, Kelly en zijn gezin werden een internetsensatie. In die anekdote komt alles samen, hè: een complexe wereldproblematiek, en het leven van alledag dat even knullig als geestig als ontroerend is.» (jm)