'Mr. Turner': de pijn van het creëren

BIOPIC Regisseur Mike Leigh introduceert Turner als een norse man die voornamelijk communiceert met onheilspellende keelgeluiden. Alle emoties die hij in het echte leven niet kwijt kan, giet hij in zijn werk, en naarmate hij meer en meer begint te experimenteren, botst hij steeds vaker op onbegrip van zijn collega’s, critici, bewonderaars en geldschieters. ‘Mr. Turner’ is een film over de pijn van het creëren – iets waar Leigh, die geregeld moet harken om zijn films gefinancierd te krijgen, over kan meepraten. Visueel is het wellicht zijn mooiste film, met heel wat scènes die geïnspireerd zijn door Turners schilderijen. Weerbarstige, misschien wat trage, maar o zo mooie cinema.