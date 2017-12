'Chaplin in Bali': opmerkelijke docu over Charlie Chaplins bezinningsperiode

CULTUUR De gesproken film was aan een niet te stuiten opmars bezig en de 43-jarige acteur en regisseur – wereldberoemd geworden met zijn weergaloze pantomime – was er nog niet uit of hij het nieuwe medium zou omarmen. In plaats van naar Hollywood terug te keren, besloot Chaplin om te gaan bezinnen in Bali, op advies van zijn evenmin van gevoel voor humor verstoken broer Sydney. Wat hij daar zoal uitvrat, komen we te weten in de merkwaardige, antropologisch aandoende documentaire ‘Chaplin in Bali’. Die bestaat grotendeels uit nooit eerder vertoonde beelden die Chaplin zelf op het eiland heeft gemaakt, van traditionele dansrituelen tot alledaagse scènes op de markt. Bali bevrijdde de komiek van zijn angst voor geluid en luidde een nieuwe fase in zijn filmcarrière in, die zou leiden tot ‘Modern Times’, waarin zijn bekende typetje The Tramp niet alleen spreekt, maar zelfs zingt.