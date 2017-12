ACTUA Frank Olson werkte als biochemicus voor de CIA tot hij in 1953 in New York uit een hotelraam sprong. Officieel was het zelfmoord, maar later bleek dat Olsons overste hem lsd had toegediend, waardoor hij was gaan hallucineren. Franks zoon Eric probeert al een halve eeuw te bewijzen dat zijn vader vermoord is, omdat hij te veel wist over de duistere praktijken van de geheime dienst en omdat sommige collega’s dachten dat hij een spion was. Eric krijgt van Morris alle tijd om zijn bewijsmateriaal op tafel te leggen. Samen met de reconstructie van de laatste dagen van Frank Olson maakt dat van ‘Wormwood’ een spijkerharde aanklacht tegen de CIA én een ontroerende ode van een zoon aan zijn vader.