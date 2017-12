'Good Time': een zweterige rit door een in neon badende onderwereld

FILM In ‘Good Time’, een broeierige arthousemisdaadfilm van de broertjes Safdie, speelt hij Connie Nikas, een gladde praatjesmaker en crimineel met duidelijke psychologische littekens. Door zijn overmoed en een faliekant afgelopen bankoverval belandt zijn mentaal gehandicapte broer in de gevangenis en vervolgens in het ziekenhuis. Zijn poging om hem weer in de armen te sluiten levert een zweterige rit door een in neon badende onderwereld op én – mede dankzij de fantastische soundtrack van Oneohtrix Point Never – een plaats in de top 10 van ‘De beste films van 2017’ in eerder genoemd jaaroverzicht.