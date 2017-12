FILM Hoofdactrice en producente Charlize Theron schittert als een geheim agente in het Berlijn van 1989 die zich noch door MI6, noch door de KGB laat inpakken. Zelf verklaarde ze over die rol het volgende: ‘Ik dacht dat het fun zou zijn om een vrouw in een wereld te droppen die door mannen wordt gedomineerd, met regels die normaal gezien alleen gelden voor mannelijke actiehelden.’ Welnu, Charlize, fun was had indeed.