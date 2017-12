'Dunkirk': een formidabel eresaluut aan de kracht van cinema

FILM Waarom deze langverwachte brok oorlogsdrama van Christopher Nolan met die titel aan de haal gaat? ‘Dunkirk’ is ‘niet alleen een briljant geregisseerde, in 90 ultrastrakke minuten gegoten, op alle zintuigen inwerkende ‘alsof-je-er-zelf-bij-bent’-ervaring maar ook een formidabel eresaluut aan de kracht van cinema.’ Probeer dáár nog maar eens over te gaan! Al moeten we er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat dit eresaluut toch beter tot zijn recht kwam op een gigantisch imaxscherm dan op onze bescheiden lichtbak.