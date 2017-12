'Bright': een mix tussen 'Men in Black' en 'Lord of the Rings'

FILM Enfin, ernstig is misschien te veel gezegd, want ‘Bright’ lijkt vooral bedoeld om het tienerpubliek, dat nu wél nog naar de bioscoopcomplexen trekt, ook naar de streamingdienst te lokken. Will Smith speelt de hoofdrol als de geharde politieagent Daryl Ward. Zijn partner is de ork Nick Jakoby – de film speelt zich af in een wereld waar mensen en elfen, feeën en orks naast elkaar leven. Samen ontdekken ze op een dag een toverstok die de loop van de geschiedenis kan veranderen. Een mix tussen ‘Men in Black’ en ‘Lord of the Rings’ dus, van de hand van David Ayer, regisseur van ‘Training Day’, ‘Fury’ en vorig jaar nog ‘Suicide Squad’.