De docu's die u deze week graag informeren (van 22 tot 28 december)

NPO 2, maandag 25 december, 21.10

ACTUA Steeds meer mensen vinden de weg naar de kringloopwinkel. Aan de hand van verhalen van kleurrijke werknemers probeert deze warme docureeks het succes te verklaren.

Canvas, maandag 25 december, 21.10

MUZIEK Vijf avonden op een rij dissen Jan Delvaux en Bobby Ewing verhalen op uit de Belgische popgeschiedenis. Ze doen dat met Jan Paternoster, Liliane Saint-Pierre, Tom Barman, Marcel Vanthilt en Lara Chedraoui.

BBC 2, woensdag 27 december, 22.00

HUMOR Steve Coogans typetje Alan Partridge – een geslaagde parodie op presentatoren met een opgeblazen ego – bestaat dit jaar 25 jaar. Een terugblik.

VIER, donderdag 28 december, 22.20

PORTRET De laatste echte Nederlandse volkszanger verleende in 1999 zijn medewerking aan deze intieme documentaire, die zijn onzekerheid en peilloos hartenleed nog meer in de verf zette.

Canvas, donderdag 28 december, 22.50

MUZIEK Gloednieuwe documentaire over de mythische Amerikaanse tournee van Queen in 1977, het jaar waarin ze ‘News of the World’ uitbrachten, met daarop de wereldhits ‘We Will Rock You’ en ‘We Are the Champions’.