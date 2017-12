Canvas, vrijdag 22 december, 21.15

DRAMA Degelijke verfilming van de roman van William Somerset Maugham, over een dokter (Edward Norton) en zijn overspelige vrouw (Naomi Watts) die in het China van de jaren 20 in een malaria-epidemie terechtkomen. Een film die barst van de onuitgesproken emoties, keurig verborgen onder een stiff upper lip.