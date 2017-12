Het wordt te veel voor Van Peel: 'Decadente navelstaarderij'

Michael Van Peel «Wat mij betreft, was 2017 een jaar van decadentie. En wel op twee vlakken: ten eerste waren er al die graaischandalen, en de normvervaging die er hand in hand mee ging – politici als Yvan Mayeur en Pascale Peraïta snápten niet eens wat het probleem was van het wegsluizen van 100.000 euro uit een vzw voor daklozen. En ten tweede was er ook onze eigen decadentie, die van de burgers bedoel ik, want ik heb niet de indruk dat veel mensen overstuur waren. Ja, er werd wel wat gemord over geld, want dat doen we altijd, maar de onderliggende reden van het gegraai interesseerde geen hond: dat Belgische politici door hun partijen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk mandaten te verzamelen, om op die manier partijmacht te genereren.

»Hetzelfde verhaal met de Paradise Papers: hooguit twee dagen is dat in het nieuws geweest, terwijl de Belgische staat hier zélf betrokken was in belastingontwijking ten nadele van de Belgische staat – surrealisme van de allerhoogste plank. Maar dat interesseert ons amper. Wat ons interesseert, is dat het Antwerpse OCMW privédetectives wil inzetten om leefloonfraude op te sporen (lacht). De paar duizend schamele euro’s die we daarmee kunnen winnen, vinden we dus belangrijker dan de miljarden die omgaan in multinationale belastingontwijking. Wat mij betreft, is dat een vorm van decadente navelstaarderij, die alleen maar mogelijk is omdat we het momenteel redelijk goed hebben. Want ja: de economie trekt aan, er is een recordaantal vastgoedtransacties en de Belgen hebben 70 miljard euro op buitenlandse rekeningen staan.»