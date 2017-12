Xander De Rycke contra de rest: 'Wie de fuck is James Cooke?'

Op Canvas zetten ze op 1 januari het nieuwe televisiejaar in met het genadeloos in de zeik zetten van het oude: in de één uur lange compilatie van de bijna tweeënhalf uur durende voorstelling ‘Xander houdt het voor bekeken’ legt Vlaanderens nijdigste stand-upcomedian Xander De Rycke z’n woorden bepaald niet op een weegschaaltje wanneer hij zijn gal spuwt over – kleine greep – ‘Allemaal Chris’, ‘De slimste mens’ en ‘The Show Must Go On’, en alles waarin een welbepaalde Gentse lolbroek z’n smoelwerk laat zien.