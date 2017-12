Leonardo Fasoli over 'Gomorra': 'Een carrière bij de maffia leidt alleen maar tot verdriet, pijn en dood'

In Italië werd het derde seizoen van ‘Gomorra’ beter bekeken dan het zevende van ‘Game of Thrones’. En ook de rest van de wereld is mee: de eerste twee seizoenen staan op Netflix, het derde kunt u nu bekijken via lumiereseries.com. Authenticiteit is volgens schrijver en scenarist Leonardo Fasoli de troef van de bikkelharde serie over de Napolitaanse maffia, de camorra voor de vrienden.