Alle seizoen van 'Friends' nu ook te zien op Netflix

SERIE De sitcom over het leven van Ross, Rachel en co. is sinds de finale in 2004 nooit helemaal verdwenen – er loopt altijd wel ergens een herhaling van – maar de reeks blijft bijzonder populair, ook bij een jonger publiek. In de VS halen alle herhalingen samen wekelijks zestien miljoen kijkers, wat te vergelijken is met ‘Game of Thrones’. Daar zit streaming niet eens bij, maar sinds Netflix begin 2015 ‘Friends’ opnam in zijn Amerikaanse bibliotheek, werd het ook daar één van de populairste titels, en terecht. Er wordt vaak wat neerbuigend gedaan over de reeks, omdat ze nooit zo gedurfd of baanbrekend was als ‘Seinfeld’, en sinds kort hoor je ook dat ‘Friends’ te onrealistisch, te blank of te vrouwonvriendelijk is om nog goed te zijn. Maar wie zonder vooroordelen de serie (her)bekijkt, ziet een bijzonder grappige en sterk geacteerde sitcom die niet zonder fouten of inzinkingen is, maar die ook vandaag nog makkelijk de vloer zou kunnen aanvegen met pakweg ‘The Big Bang Theory’.