Het vierde seizoen van 'Black Mirror': de lat ligt hoog

SERIE Na drie alom bejubelde seizoenen en de Emmy voor het prachtige ‘San Junipero’ lag de lat hoog voor deze zes nieuwe afleveringen, maar dat blijkt geen probleem. Rond de ondertussen vertrouwde thematiek over hoe technologie ons leven armer en kouder maakt, heeft Brooker – met de hulp van onder meer Jodie Foster, die ‘Arkangel’ heeft geregisseerd – opnieuw enkele zeer knappe verhalen geweven. Al zouden we de raad geven om deze keer de volgorde waarin je de afleveringen bekijkt zelf te bepalen. Opener ‘Crocodile’, dat zich afspeelt in IJsland en in een toekomst waar herinneringen niet langer privé zijn, is meteen ook het hoogtepunt, een erg donker en anti-utopisch verhaal. Maar ook ‘Arkangel’ en ‘Metalhead’ zijn zeer sterk. Enige tegenvaller: ‘USS Callister’, een ‘Star Trek’-achtige satire op de hele nerdcultuur die nooit helemaal warpsnelheid bereikt.