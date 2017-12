'Ash vs. Evil Dead': de bloedfonteinen spuiten vrolijk in het rond

SERIE Voor wie de originele films niet kent: daarin bond hoofdpersonage Ash Williams op bloederige wijze de strijd aan met een legertje demonen dat hij per abuis uit de hel had laten ontsnappen. ‘Ash vs. Evil Dead’ is méér van dat: de bloedfonteinen spuiten vrolijk in het rond, alles en iedereen kan plotsklaps in een moordende ondode veranderen en qua groteske tv-gore wordt hier en daar een grens verlegd, al waren we sinds ‘Preacher’ toch één en ander gewend. Leuk ook om te zien dat Bruce Campbell (ondertussen toch bijna 60) na al die jaren nog niks van zijn lichtjes gestoorde, jongensachtige charme heeft verloren. Netflix heeft de eerste twee seizoenen in de aanbieding, het derde gaat in de VS eind februari in première.